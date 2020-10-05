"الناتو" يعلن قلقه من تبعات حصول تركيا على منظومة "إس-400" الروسية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، أن هناك شعورا كبيرا بالقلق نتيجة تبعات حصول تركيا على منظومة "إس-400" الروسية، وذلك بسبب عقوبات أمريكية محتملة على أنقرة.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مشترك في تركيا مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "نحن قلقون من حصول تركيا على منظومة إس-400 لأنها تسبب مخاطرة للناتو، ومن الممكن أن تعاقب أنقرة من قبل أمريكا".

من جانبه أشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده كانت في حاجة ملحة إلى المنظومة، قائلا خلال المؤتمر الصحافي: "اشترينا منظومة إس-400 ما أدى لحساسية في حلف الناتو، ولكننا كنا في حاجة ملحة لذلك، وعلى الحلفاء في الناتو أن يتفهموا ذلك".

هذا وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400" جزئيا.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.