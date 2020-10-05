مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر من استغلال وضع ترامب للتدخل في الشأن الداخلي

حذر مسؤول كبير في البيت الأبيض من أي محاولة من قبل خصوم الولايات المتحدة للاستفادة من وضع الرئيس دونالد ترامب للتدخل والمعلومات المضللة.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، روبرت أوبراين، في برنامج على قناة "سي بي إس" الأمريكية، إن السيد ترامب لا يزال في منصبه وأن أي محاولة من قبل الخصوم للحصول على ميزة ستكون خطأ من "حجم الخطورة"، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضاف: "أعتقد أن خصومنا يعرفون أن حكومة الولايات المتحدة ثابتة في يدها وأننا نحمي الشعب الأمريكي".

وقال أوبراين في مقابلة مع الصحيفة، يوم الجمعة، إن التنبيهات الأمريكية لم ترفع ولم يكن هناك توقع بأن منافسين مثل كوريا الشمالية وإيران والصين وروسيا من المحتمل أن تشكل تهديدًا جديدًا.

وتابع: "أي محاولة من قبل خصم للاستفادة من حقيقة أن الرئيس قد تم تشخيصه بفيروس كورونا سيكون خطأً فادحًا... لا أتوقع أن ترتكب أي دولة هذا الخطأ".

كما قال مسؤولون آخرون إنه لم يكن هناك تهديد معروف ذو مغزى من الخصوم منذ مرض الرئيس دونالد ترامب.

وتلقى ترامب نتائج الفحص، مساء الخميس، قبل ظهوره على شبكة "فوكس نيوز" في لقاء ولم يفصح عن إصابته بالفيروس، قائلا: "سأتلقى نتائج الفحص الليلة أو صباح الغد".

وبموجب التعليمات المتبَعة في البيت الأبيض، فإن الاختبار الأكثر موثوقية الذي يفحص عينة مأخوذة من عمق ممر الأنف لا يُجرَى إلا بعد ظهور إيجابية نتيجة الاختبار السريع المبدئي، ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، التزمت فحوصات الرئيس بهذا البروتوكول.

يذكر أن ترامب أعلن، صباح يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد. وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".