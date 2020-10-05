رئيس البرلمان الإيراني يستعرض ورئيس مجلس الدوما الروسي التطورات الإقليمية والدولية

طهران - سبوتنيك. وأفادت السفارة الإيرانية لدى موسكو، في بيان اليوم الاثنين: "بحث رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، خلال مكالمة هاتفية، آخر التطورات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد قاليباف على السعي النشط لتفعيل آلية التعاون البرلماني بين إيران وروسيا، قائلا :مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مستعد للتنفيذ الكامل للاتفاقيات بين البلدين باستخدام قدرات المجلس في إيران".

وشدد رئيس مجلس الشورى الإيراني على أن "استمرار المحادثات والمشاورات البناءة والتعاون النشط بين برلماني إيران وروسيا سيلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات الودية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".

وترتبط روسيا وإيران بعلاقات متميزة في مجالات عدة، وقد أكد قاليباف، خلال استقباله رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي في آب/أغسطس الماضي، استعداد الجمهورية الإسلامية لتوسيع آفاق التعاون البرلماني مع روسيا.