"هل هو بخير"... ترامب يطلق تغريدات متتالية "بأحرف كبيرة" من داخل مستشفى العلاج

علقت تقارير أمريكية، على نشاط غير متوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، من داخل المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

نشر ترامب قبل ساعة سلسلة من التغريدات المتتالية عبر "تويتر" بأحرف كبيرة مرة واحدة، لتؤكد شبكة "إن بي سي" الأمريكية أنه لم يكن نشطا على منصة التغريدات الشهيرة منذ أيام، حيث خضع للعلاج من مرض (كوفيد-19).

وحث ترامب الشعب الأمريكي في تغريداته المتتالية على التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لمجموعة متنوعة من الأسباب، منها "الحرية الدينية " أو "أقوى جيش على الإطلاق" أو "وسائل الإعلام المزيفة والفاسدة" أو "القوة الفضائية".

FIGHT THE CORRUPT FAKE NEWS MEDIA. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

RELIGIOUS LIBERTY. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

STRONGEST EVER MILITARY. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

وتساءل تقرير "إن بي سي" إن كان الرئيس الأمريكي بخير بعد تغريداته المتتالية.

وجاء إطلاق الرئيس الأمريكي لهذا السيل من التغريدات المتتالية بعد التقاط صور له من داخل سيارته مساء أمس الأحد عندما مر أمام أنصاره خارج مركز والتر ريد الطبي العسكري الطبي حيث يتلقى العلاج، مما قد يعرض صحة عملاء الخدمة السرية الذين كانوا مرافقين له للخطر.

ودخل ترامب مركز والتر ريد منذ يوم الجمعة، وقال فريقه الطبي أمس الأحد إن حالته تتحسن بعد عدة "نوبات" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال الدكتور شون كونلي، طبيب البيت الأبيض إن الرئيس قد يخرج من مستشفى والتر ريد اليوم الاثنين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أكد ترامب إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.