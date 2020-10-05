الأولى من نوعها... توجيه تهمة نشر فيروس كورونا لمواطن في إسرئيل

وبحسب المحطة الإذاعية، وجهت التهمة إلى مواطن يبلغ من العمر 24 عامًا من جنوب إسرائيل، حضر حفلة وهو يعلم أنه مصاب بفيروس كورونا. يشار إلى أن الضيوف في الحفلة كانوا دون أقنعة.

وتؤكد وسائل إعلام محلية أن هذه هي التهمة الأولى في إسرائيل بهذا الصدد.

واندلعت احتجاجات حاشدة في مختلف مدن إسرائيل على الرغم من الاغلاق العام وفرض القيود الجديدة على المظاهرات ضد سياسات الحكومة ونتنياهو.

وطالب المحتجون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالاستقالة بسبب أسلوب معالجته أزمة فيروس كورونا ومزاعم الفساد التي ينفيها.