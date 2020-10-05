حكومة قره باغ تعلن انسحابا تكتيكيا من بعض مناطق النزاع

أعنت حكومة قره باغ "المعترف بها من طرف واحد"، اليوم الاثنين، أن جيشها يجري انسحابا تكتيكيا من بعض مناطق النزاع.

يريفان - سبوتنيك. وقال السكرتير الصحفي لرئيس قره باغ: "في بعض مناطق الجبهة، ولأغراض تكتيكية، سحب جيش الدفاع قواته لتجنب الخسائر غير الضرورية وإلحاق المزيد من الضرر بالعدو".

وأكد السكرتير الصحفي لرئيس قره باغ أن قيادة الجيش تواصل إدارة المعارك بمهارة، ليس بعيدًا اليوم الذي سيبدأ فيه "جيش العدو" بالتراجع.

وأعلنت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، الناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، أن القوات المسلحة الأذربيجانية تقصف بشكل مكثف مدينة ستيباناكرت عاصمة جمهورية إقليم قره باغ.

وقالت الناطقة: "في الوقت الحالي، يوجه الخصم ضربات صاروخية على ستيباناكرت بكثافة كبيرة".

وتم توجيه نحو 20 ضربة مدفعية أخرى إلى عاصمة جمهورية ناغورني قره باغ - ستيباناكرت، وفقًا لمراسل"نوفوستي".

وكانت قد نشرت ستيبانيان، في وقت سابق، شريط فيديو عن الضربات على عاصمة جمهورية ناغورني قره باغ، ستيباناكرت.