بعد 9 أشهر من الجائحة... الصحة العالمية والصين تستعدان للتحقيق في "نشأة كورونا"

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، اليوم الاثنين، إن المنظمة قدمت إلى السلطات الصينية قائمة بالمرشحين للبعثة الدولية للتحقيق المشترك وتحديد المنشأ الحيواني لجائحة فيروس كورونا.

موسكو- سبوتنيك . وقال رايان خلال الجلسة الخاصة للمجلس التنفيذي للمنظمة: "عملت منظمة الصحة العالمية عن كثب مع السلطات الصينية من خلال إرسال فريق متقدم للتحضير لتلك الدراسات الوبائية في ووهان الصينية، وبدأت البعثة في يوليو".

وتابع: "في الوقت الحالي، أعدت المنظمة قائمة بالمرشحين للانضمام إلى مثل هذه البعثة الدولية من جميع أنحاء العالم، من خلال الاتصال المباشر مع الدول الأعضاء والدعوة للمشاركة في الشبكة المتنامية؛ وتم تقديم قائمة بالمرشحين إلى السلطات الصينية للنظر فيها والخطوات التالية لنشر هذا الفريق".

بدأت جائحة "كوفيد 19" في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي في الصين. أشارت التقارير الأولية إلى أن تفشي المرض نشأ في سوق في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي.

حتى الآن، تم تسجيل أكثر من 35 مليون حالة إصابة بالمرض الذي يتشبب فيه فيروس كورونا المستجد، وأكثر من مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.