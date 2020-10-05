ميلانيا ترامب تقول إنها تشعر بتحسن كبير وسوف تستمر بالراحة في المنزل

نشرت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، أكدت فيها إنها تشعر بتحسن كبير وسوف تستمر بالراحة في المنزل، بعد إصابتها أخيرا بفيروس كورونا.

وقالت ميلانيا: "عائلتي... ممتنة لكل الصلوات والدعم! أشعر بتحسن كبير، وسأستمر بالراحة في المنزل. شكرا للأطباء والقائمين على الرعاية في كل مكان، واستمرار بالصلوات من أجل المرضى أو الذين لديهم فرد من أفراد أسرتهم تأثروا بالفيروس".

My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus. — Melania Trump (@FLOTUS) October 5, 2020

​يذكر أن ترامب أعلن، صباح يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وتلقى ترامب نتائج الفحص، مساء الخميس، قبل ظهوره على شبكة "فوكس نيوز" في لقاء ولم يفصح عن إصابته بالفيروس، قائلا: "سأتلقى نتائج الفحص الليلة أو صباح الغد".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد. وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".