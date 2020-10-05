رئيس إسرائيل يؤكد لنظيره الأرميني أن العلاقات مع باكو لا تستهدف أية دولة

بحث الرئيس الإسرائيلي، رؤوڤين ريڤلين، اليوم الاثنين، مع نظيره الأرميني، أرمين ساركيسيان، دفع العلاقات بين البلدين قدما، كما طلب ريڤلين إعادة السفير الأرميني إلى تل أبيب بعد أن استدعي للتشاور الأسبوع الماضي.

أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية بأن "رئيس الدولة رؤوفين ريفلين هاتف نظيره الأرميني أرمين ساركيسيان بناء على طلب الأخير".

وذكرت الهيئة أن "العلاقات بين البلدين تراجعت بعد أن وجهت أرمينيا التي تخوض حربا مع أذربيجان أصابع الاتهام إلى إسرائيل بتزويد الجيش الأذربيجاني بالأسلحة".

وأكد ريڤلين أن "إسرائيل لديها علاقات مع أذربيجان منذ أمد بعيد وأن ذلك لا يستهدف أية دولة"، كما أعرب عن أمله في دفع العلاقات قدما مع أرمينيا وأن تقوم بإعادة سفيرها إلى إسرائيل بعد أن استدعته للتشاور الأسبوع الماضي في خطوة احتجاجية في ظل تلك الاتهامات".

أما السفير الأرميني لدى إسرائيل أرمين سامباتيان فقال "من المرجح أن توقف إسرائيل إمداد أذربيجان بالأسلحة خلال يومين".

وأضاف أن "مسؤولين في إسرائيل وعدوا نظراءهم الأرمن بذلك كما أنه تلقى وعدا رسميا بهذا الخصوص، وأن التفاوض يجري حاليا بين الطرفين حول الموضوع".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان على خط التماس في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له، في 27 سبتمبر/ أيلول الفائت.

ويتبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.