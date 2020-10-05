إصابة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بفيروس كورونا

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لكن دون أن تعاني من أية أعراض في الوقت الراهن.

واشنطن-. وقالت ماكناني في بيان: "بعد سلبية عدد من الاختبارات، منذ يوم الخميس، أثبتت إصابتي بكوفيد-19 صباح يوم الاثنين بينما لم أعان من أية أعراض".

وأضافت أنها ستبدأ العزل الصحي، وأن الوحدة الطبية التابعة للبيت الأبيض لا تدرج أيا من أعضاء الصحافة على أنه كان لهم "اتصالات وثيقة" بها.

وأردفت: "علاوة على ذلك، لم يكن لدي أي علم بشكل قاطع بتشخيص هوب هيكس قبل عقد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، يوم الخميس"، في إشارة إلى مستشارة الرئيس التي تم الكشف عن نتائجها الإيجابية الخميس الماضي، قبل ساعات من إعلان إصابة ترامب هو وزوجته.

أعلن ترامب، الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر، مساء الجمعة، لتلقي الرعاية والإشراف الصحي اللازمين.

وقال الفريق الطبي المعالج له، الأحد، إنه عانى منذ تشخيص إصابته بفيروس كورونا من هبوط مستوى الأكسجين في الدم، مرتين، لكنه الآن يواصل التحسن وسيكون باستطاعته مغادرة المستشفى قريبا.