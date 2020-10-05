رئيسا وزراء إسرائيل والهند يبحثان آفاق التعاون بخصوص تطوير فحوص كوفيد-19

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، تعزيز التعاون بين البلدين فيما يخص مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

القدس - سبوتنيك. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "نتنياهو أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، واتفق معه على مواصلة دفع التعاون بين البلدين في مكافحة الكورونا وخاصة التعاون التكنولوجي فيما يخص إجراء فحوصات سريعة لاكتشاف الفيروس".

وأشارت الهيئة إلى أن "شركات إسرائيلية وهندية تجري حاليا تجارب على فحوص تأتي بنتائج حول الإصابة بالفيروس خلال أقل من ساعة بدلا من عدة ساعات كما هو الحال عليه الآن".

كما قرر نتنياهو ومودي عقد مؤتمر رقمي مشترك حول الابتكار في مجال الطاقة الشمسية.

يذكر أن هناك تعاونا وثيقا بين إسرائيل والهند في مجالات عدة، ولاسيما مجال التقنية العالية، كما أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا ملحوظا منذ أن تبوأ مودي منصب رئيس الوزراء في الهند في أيار/مايو 2014.