ترامب يتعرض للسخرية من داخل المستشفى... صورة

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموجة سخرية بسبب نشر صور تظهر قيامه بالتوقيع على ورقة فارغة خلال وجوده في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان ترامب يحاول إظهار أنه يواصل العمل ويمارس مهامه، إلا أنه بعد التدقيق في الصور تبين أن الورقة بيضاء فارغة.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فقد شارك البيت الأبيض صورتين لترامب، دون قناع وجه، من داخل غرفتين مختلفتين، قيل إنهما من مستشفى "والتر ريد" العسكري الوطني الذي يتلقى العلاج فيه.

ZOOM: @realDonaldTrump appears to be signing his name to a blank sheet of paper in this photo. pic.twitter.com/xlNX24CXn4 — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) October 4, 2020

وشاركت إيفانكا إحدى هذه الصور عبر حسابها في موقع "تويتر"، معلّقة: "لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل من أجل الشعب الأمريكي".

ولاقت الصور سخرية كبيرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قال بعضهم إن ترامب يقوم ببطولة مسلسل لـ"تلفزيون الواقع".