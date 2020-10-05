مشهد أثار جدلا... هل هذه صورة ترامب تحت التنفس الصناعي في العناية المركزة

وتزامن انتشار الصورة مع إدخال ترامب مستشفى وولتر ريد العسكري قرب واشنطن، إثر إصابته بفيروس كورونا، لكن هذه الصورة مركبة ولا علاقة لها بترامب.

#أمريكا - #ترامب |

○ {الصور الأولية}..

》》للرئيس ترامب داخل غرفة العناية المركزة:

- وهو يرقد تحت التنفس الاصطناعي منذ الصباح pic.twitter.com/b1ezOdPoQT — الجريمة نيوز 🇰🇼 (@aljareemanews) October 3, 2020

​يظهر في الصورة رجل ممدد على سرير مستشفى، تحت أجهزة تنفس اصطناعي، ولا يظهر منه سوى شعره الذي يشبه كثيرًا لون شعر ترامب وتسريحته.

وأرفقت الصورة بالتعليق: "عاجل، الصور الأولية للرئيس ترامب داخل ردهة فائقة العناية وهو يرقد تحت التنفس الاصطناعي منذ الصباح".

وبالتفتيش عن الصورة بواسطة محركات البحث على الإنترنت يتبين أنها منشورة على موقع تخزين الصور "شاتر ستوك" "لرجل أبيض في العناية المركزة في حالة حرجة"، بحسب ما جاء في التعليق المرافق.

وقد جرى التلاعب بالصورة على مستوى الشعر ليبدو الرجل وكأنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أما عن ترامب، فقد خرج من المستشفى الذي يعالج فيه لفترة وجيزة في جولة داخل موكبه ليلقي التحية على أنصاره، وشوهد في الموكب واضعاً كمامة داكنة، قبل أن يعود إلى المستشفى لمتابعة العلاج.

وبعد ليلتين في المستشفى، قال الأطباء إن ترامب قد يتمكن من العودة إلى البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إذا استمرت حالته في التحسن.