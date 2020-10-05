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    سد النهضة، إثيوبيا 2019

    إعلامي إثيوبي: لا نريد أن نكون حراسا على النيل لصالح دول المصب

    © AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
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    قال الإعلامي الإثيوبي، المحلل السياسي، محمد العروسي، إن إعلان إثيوبيا حظر الطيران فوق موقع بناء سد النهضة هو إجراء احترازي لحماية السد من أي هجوم من الأطراف التي تحاول التصعيد عسكريا.

    وأوضح العروسي، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن "إثيوبيا لديها الحق في أن تفرض أية إجراءات تراها مناسبة".

    صور أقمار صناعية جديدة تظهر بدء ملء خزان سد النهضة
    © REUTERS / Maxar Technologies
    إثيوبيا تعلن فرض حظر جوي فوق سد النهضة
    وتابع "قد وردتنا معلومات عن تحركات مريبة واتصالات سرية تجريها مصر وعن محاولة استئجار قواعد عسكرية في عدد من الدول المحيطة ما أثار مخاوف أمنية، لكن تم تأمين السد بشكل ربما لا يتخيله المصريون".

    كما شدد على أن "حظر الطيران قرار سيادي لأثيوبيا، لافتا إلى أن "بلاده لم تكن سببا في إفشال المفاوضات وهي منفتحة على استئناف المفاوضات".

    وتابع "لا نرغب في زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال التعنت، كما أن إثيوبيا تبدي حسن نواياها وتريد التوصل إلى حل عادل ومنصف، لكنها لا تريد أن تكون حارسا على نهر النيل لصالح دول المصب، وهي دولة منبع وآن لها أن تستفيد من حقوقها".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سد النهضة, مصر, إثيوبيا
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