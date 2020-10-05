قوات الحرس الثوري الخاصة تساند فيلق القدس في "المعارك الشرسة داخل وخارج إيران"

أعلن قائد لواء وحدة القوات الخاصة "صابرين" التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، محمد طاهري، أن قواته لا تزال تواصل مهام قتالية في معارك برية شرسة بجانب قوات "فيلق القدس".

وقال طاهري لوكالة "تسنيم" إن قواته "تتمتع بقدرات قتالية ومزودة بتجهيزات متطورة، خلال معارك تخوضها داخل الأراضي الإيرانية أو إلى جانب فيلق القدس خارج الأراضي الإيرانية".

وفي 2016، أعلن الحرس الثوري عن وجود لواء "صابرين" في سوريا، بتأكيد مقتل قيادي رفيع وعدد من عناصره، وقال طاهري إن قواته خسرت 30 قتيلا ولديها 100 معاق سقطوا خلال معارك عسكرية، دون أن يحدد عدد القتلى في المهام الخارجية.

وأشار طاهري إلى خوض قوات "صابرين" مواجهات عسكرية مع فصائل معارضة على حدود شمال غربي وجنوب شرقي البلاد، بجانب القتال ضد فصائل مسلحة في إقليم بلوشستان، منها "جيش العدل" المعارض.

وترى طهران أن الأحزاب المعارضة التي ترفع لواء الدفاع عن حقوق القوميات "معادية للثورة وتنظيمات إرهابية".

يعود تأسيس وحدة القوات الخاصة "صابرين" إلى عامي 1999 و2000 بجمع نخبة الحرس الثوري، بهدف التصدي لنشاط حزب "بيجاك" الكردستاني الذي ألحق خسائر كبيرة بالحرس الثوري في المثلث الحدودي بين إيران والعراق وتركيا.