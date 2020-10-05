بايدن يعلن استعداده لمناظرة ترامب في حال كان الأمر آمنا

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه مستعد للمشاركة في المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع الرئيس دونالد ترامب، إذا قال خبراء الصحة إنها ستكون آمنة.

ويدرس فريق ترامب الطبي ما إذا كان بإمكان الرئيس مغادرة المستشفى، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، بعد دخوله الأسبوع الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكان مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، أعلن أن الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقيّم ما إذا كان بإمكانه مغادرة المستشفى، اليوم الاثنين، بعد إصابته بكوفيد-19، مضيفا أنه متفائل بخروج ترامب من المستشفى.

وأضاف ميدوز، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إنه تحدث مع ترامب صباح اليوم، ويبدو أن حالته تحسنت الليلة الماضية.

وقال إن الأطباء سيتشاورون مع ترامب، اليوم، وأن القرار بشأن خروجه من المستشفى سيكون في وقت لاحق.

وقال: "هذا القرار لم يتخذ بعد... صحته تتحسن باستمرار".

وأضاف: "ما زلنا متفائلين... بمغادرته (المستشفى)، لكن هذا القرار لن يُتخذ حتى وقت لاحق اليوم".