اكتشاف ينقذ 70 مليون مريض... لهذا السبب فاز 3 علماء بنوبل للطب

إثر جهود امتدت لعقود من الزمن، نجح العالمان الأمريكيان هارفي ألتر وتشارلز رايس والبريطاني بريتون مايكل هوتون في اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) الذي يصيب الكبد بالتليف والسرطان.

الاكتشاف الذي ساعد في الحد من انتشار المرض القاتل وفي تطوير عقاقير مضادة للفيروسات لعلاجه، توج اليوم الاثنين بإعلان فوز أصحابه الثلاثة بجائزة نوبل للطب لعام 2020، حسبما أعلنت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا الطبي، في ستوكهولم.

ويتقاسم العلماء الثلاثة الجائزة وقدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار)، وذلك لاكتشاف وإثبات أن فيروسا ينتقل عبر الدم يمكن أن يسبب الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (سي)، الذي يصيب أكثر من 70 مليونا حول العالم ويتسبب في نحو 400 ألف حالة وفاة كل عام، وفقا لإذاعة "مونت كارلو".

وأتاحت الاكتشافات فرصة الآن للقضاء على فيروس (سي)، وهو الهدف الذي تسعى منظمة الصحة العالمية لتحقيقه خلال العقد القادم.

وقال توماس بيرلمان الأمين العام للجنة نوبل إن الترشيحات لجائزة هذا العام سبقت انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن اختيار الفائزين يقر بأهمية اكتشاف فيروس باعتبار ذلك الخطوة الأولى لكسب المعركة مع مرض جديد.

وهذه ثاني مرة تُمنح فيها جائزة نوبل في الطب لبحث يتعلق بالتهاب الكبد الوبائي بعد أن فاز الطبيب الأمريكي باروك بلومبرغ بالجائزة عام 1976. وخيمت جائحة فيروس كورونا على جوائز نوبل برغم أنها ستمضي قدما كما هو مقرر.

وألغت مؤسسة نوبل الحفل التقليدي لمنح الجوائز في ديسمبر/ كانون الأول، وستقدمها بدلا من ذلك في مراسم تلفزيونية بدلا من البث الحي في ستوكهولم.

وسوف تتم دعوة الفائزين بالجوائز للعام الحالي للاحتفال إلى جانب الفائزين في عام 2021، بافتراض انحسار الجائحة بحلول ذلك.

وجائزة الطب هي أولى الجوائز التي تمنح هذا العام. والجوائز التي تمنح في مجالات العلوم والأدب والسلام تأسست بناء على وصية رجل الأعمال السويدي ومخترع الديناميت ألفريد نوبل، وتُمنح منذ عام 1901.