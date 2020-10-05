كندا تعلق تصاريح التصدير إلى تركيا على خلفية استخدام التكنولوجيا في صراع قره باغ

قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، اليوم الاثنين، إنه تم إيقاف تصاريح التصدير إلى تركيا وسط تقارير عن استخدام التكنولوجيا الكندية في نزاع ناغورني قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وقال شامبين: "وردت في الأيام القليلة الماضية تقارير تفيد باستخدام التكنولوجيا الكندية في الصراع العسكري في ناغورني قره باغ. ولدى معرفة ذلك، باشرنا بإجراء تحقيق في الادعاءات.

وكان وزير الخارجية الكندي تعهد، الأسبوع الماضي، بتعليق إصدار تصاريح تصدير المنتجات العسكرية إلى تركيا إذا تبين أن استخدامها يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر/ أيلول، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، بينما أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في قره باغ.