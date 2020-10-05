إسرائيل تشن غارة على موقع عسكري تابع لحماس في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شن غارة جوية على موقع عسكري تابع لحركة حماس، جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن الغارة على موقع حماس العسكري جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على موقع عسكري تابع لمنظمة #حماس في جنوب قطاع غزة ردًا على اطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق مساء اليوم https://t.co/d4bH8KaLRP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 5, 2020

وقال الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق من اليوم، إنه تم إطلاق قذيفة صاروخية من داخل قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية.

واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إيران، أمس الأحد، بالتمركز في غزة وبلدان أخرى بما يزعزع الأمن في المنطقة، قائلا: "الإيرانيون متموضعون في الجزيرة العربية وشرق أفريقيا وقطاع غزة وسوريا، بالإضافة إلى الخليج. هذا النشاط يقوض المنطقة بأكملها. نحن نعلم جيدًا ما هو الأفضل ضد الإيرانيين، أقصى قدر من الضغط والعقوبات".