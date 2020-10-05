محكمة أمريكية تقضي بإلزام إيران دفع 1.4 مليار دولار كتعويض لأسرة موظف اتحادي

قضت محكمة أمريكية بإلزام الحكومة الإيرانية بدفع تعويض لأسرة أحد العاملين في مكتب التحقيقات الاتحادي اختفى في إيران عام 2007 قدرته أكثر من 1.4 مليار دولار.

وبحسب "رويترز" قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي، الأسبوع الماضي، إنه أقر توصية خبير خاص بمنح أسرة روبرت ليفينسون 107 ملايين دولار على سبيل التعويض. وحكم القاضي بدفع 1.3 مليار دولار كتعويضات عقابية.

ومن جانبها رحبت أسرة ليفينسون في بيان بقرار القاضي. وقالت "هذا الحكم هو الخطوة الأولى في السعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفينسون، وهو مواطن أمريكي اختطف وتعرض لمعاناة لا يمكن تخيلها لأكثر من 13 عاما".

وأضافت الأسرة في بيانها: "حتى الآن، لم تواجه إيران أي عواقب لأفعالها. قرار القاضي كيلي لن يعيد بوب إلى الوطن، لكننا نأمل أن يمثل تحذيرا لإيران من القيام باحتجاز رهائن آخرين".

وأشار رويترز إلى أن متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لم يرد على طلب التعليق.

وليفينسون اختفي بعد سفره من دبي إلى جزيرة كيش التي تسيطر عليها إيران في الخليج في مارس آذار عام 2007. وهناك التقى مع داود صلاح الدين وهو متشدد إسلامي أمريكي فر إلى إيران أثناء مواجهته اتهامات في جريمة قتل مسؤول سابق بالسفارة الإيرانية في واشنطن عام 1980. وكان هذا المسؤول ينتقد الثورة الإيرانية.

وقالت أسرة ليفينسون في وقت سابق من العام الجاري إنها تعتقد أنه توفي أثناء احتجاز إيران له وذلك بناء على معلومات من مسؤولين أمريكيين. ونفت إيران ذلك وقالت إن ليفينسون غادر البلاد "منذ سنوات".