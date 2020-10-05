محتجو قيرغيزستان يتوجهون إلى مبنى لجنة الأمن القومي حيث يتواجد الرئيس السابق

توجه المحتجون في دولة قيرغيزستان، مساء اليوم الاثنين، إلى مبنى لجنة الأمن القومي، حيث يتواجد الرئيس السابق.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في قرغيزستان بأن المحتجين دخلوا إلى مبنى لجنة الدولة للأمن القومي في قيرغيزستان.



وأشار مراسل سبوتنيك، إلى أن المفاوضات جارية بين المحتجين وقيادة لجنة الدولة للأمن القومي، حيث يريد المحتجون الإفراج عن الرئيس السابق ألمازبك أتامباييف

وفي وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، اقتحم مبنى البيت الأبيض الذي يضم مقرات الرئاسة والبرلمان في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان.

وذكر ذلك مراسل وكالة "سبوتنيك" في قرغيزستان، أن ذلك جاء عقب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد اليوم بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.

واستخدمت الشرطة في قرغيزستان الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على نتيجة الانتخابات البرلمانية بعد أن حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الحكومة.

وسمع دوي طلقات نارية وقنابل صوت مع تحرك شرطة مكافحة الشغب، مصحوبة بالكلاب ومدعومة بعدة مركبات، إلى الساحة المركزية في العاصمة بشكك حيث تراجع المتظاهرون".

وتابعت: "احتشد أنصار عدة أحزاب فشلت في الفوز بأي مقاعد وفقا للنتائج الأولية في الميدان الواقع بوسط العاصمة منددين بالانتخابات بوصفها مزورة".

وتشير النتائج الأولية للتصويت، بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المائة من مراكز الاقتراع، إلى أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 في المائة من الأصوات و"ميكينيم قيرغيزستان" (قيرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المائة، و" قيرغيزستان" بنسبة 8.73 في المائة و" بوتون قيرغيزستان "(" قيرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 في المائة. ولم تجتاز بقية الأحزاب حاجز الـ 7 في المائة.

وجرت الانتخابات البرلمانية في قرغيزستان، يوم الأحد، حيث استقبلت مراكز الاقتراع الناخبين في غضون 12 ساعة – من الساعة الثامنة صباحا (الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو) إلى الساعة الثامنة مساء (الساعة الخامسة عصرا بتوقيت موسكو). وقد تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد.

ووفقا للتشريعات، فإن الأحزاب التي تجتاز الحاجز الانتخابي الذي يبلغ نسبة 7 في المائة، هي فقط التي ستدخل البرلمان الجديد. كذلك وتحتاج التجمعات السياسية إلى اجتياز حاجز يبلغ نسبة 0.7 في المائة في كل منطقة من المناطق السبع في البلاد وفي أكبر مدينتين بشكيك وأوش.

وينبغي أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية للانتخابات في موعد أقصاه 20 يوما من يوم التصويت.