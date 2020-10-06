محتجو قيرغيزستان يطلقون سراح الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف

أطلق المحتجون في دولة قيرغيزستان، في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، سراح الرئيس السابق للبلاد ألمازبيك أتامباييف.

وقال شاهد عيان، إن المحتجين أطلقوا سراح رئيس قرغيزستان السابق ألمازبيك أتامباييف من السجن، وفقا لوكالة فرانس برس.



حكم أتامباييف البلاد بين عامي 2011 و2017، لكنه اتهم في نهاية يونيو/حزيران 2019 بالفساد من جانب القضاء القرغيزي.

وقد رفع النواب عنه الحصانة التي كان يتمتع بها بصفته رئيسا سابقا. وتمكنت مجموعة من القوات الخاصة من اعتقاله عقب مواجهات عنيفة مع مناصريه أدت إلى مقتل شرطي.

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بقرغيزستان في وقت سابق، بأن "المحتجين دخلوا إلى مبنى لجنة الدولة للأمن القومي في قيرغيزستان، حيث يتواجد الرئيس السابق".

وأشار مراسل سبوتنيك، إلى أن المفاوضات جارية بين المحتجين وقيادة لجنة الدولة للأمن القومي، حيث يريد المحتجون الإفراج عن الرئيس السايق أتامباييف.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، اقتحم مبنى البيت الأبيض الذي يضم مقرات الرئاسة والبرلمان في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان.

وذكر ذلك مراسل وكالة "سبوتنيك" في قرغيزستان، أن ذلك جاء عقب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.

واستخدمت الشرطة في قرغيزستان الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على نتيجة الانتخابات البرلمانية، بعد أن حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الحكومة.

وسمع دوي طلقات نارية وقنابل صوت مع تحرك شرطة مكافحة الشغب، مصحوبة بالكلاب ومدعومة بعدة مركبات، إلى الساحة المركزية في العاصمة بشكك حيث تراجع المتظاهرون.

واحتشد أنصار عدة أحزاب فشلت في الفوز بأي مقاعد وفقا للنتائج الأولية في الميدان الواقع بوسط العاصمة منددين بالانتخابات بوصفها مزورة.

وتشير النتائج الأولية للتصويت، بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المائة من مراكز الاقتراع، إلى أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 في المائة من الأصوات و"ميكينيم قيرغيزستان" (قيرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المائة، و" قيرغيزستان" بنسبة 8.73 في المائة و" بوتون قيرغيزستان "(" قيرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 في المائة. ولم تجتاز بقية الأحزاب حاجز الـ 7 في المائة.

وجرت الانتخابات البرلمانية في قرغيزستان، يوم الأحد، حيث استقبلت مراكز الاقتراع الناخبين في غضون 12 ساعة – من الساعة الثامنة صباحا (الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو) إلى الساعة الثامنة مساء (الساعة الخامسة عصرا بتوقيت موسكو). وقد تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد.

محتجو قيرغيزستان يتوجهون إلى مبنى لجنة الأمن القومي © Sputnik .

محتجون يقتحمون مبنى البيت الأبيض مقر الرئاسة في قرغيزستان © Sputnik .

محتجون يقتحمون مبنى البيت الأبيض مقر الرئاسة في قرغيزستان © Sputnik .

محتجون يقتحمون مبنى البيت الأبيض مقر الرئاسة في قرغيزستان © Sputnik .

محتجون يقتحمون مبنى البيت الأبيض مقر الرئاسة في قرغيزستان © Sputnik .

محتجون يقتحمون مبنى البيت الأبيض مقر الرئاسة في قرغيزستان © Sputnik .

محتجون يقتحمون مبنى البيت الأبيض مقر الرئاسة في قرغيزستان © Sputnik .

محتجون يقتحمون مبنى البيت الأبيض مقر الرئاسة في قرغيزستان © Sputnik . 1 / 8 © Sputnik . محتجو قيرغيزستان يتوجهون إلى مبنى لجنة الأمن القومي

ووفقا للتشريعات، فإن الأحزاب التي تجتاز الحاجز الانتخابي الذي يبلغ نسبة 7 في المائة، هي فقط التي ستدخل البرلمان الجديد. كذلك وتحتاج التجمعات السياسية إلى اجتياز حاجز يبلغ نسبة 0.7 في المائة في كل منطقة من المناطق السبع في البلاد وفي أكبر مدينتين بشكيك وأوش.

وينبغي أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية للانتخابات في موعد أقصاه 20 يوما من يوم التصويت.