وكالة تكشف حقيقة إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني بكورونا

كشفت وسائل إعلام إيرانية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، حقيقة إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني بفيروس كورونا المستجد.

وتداولت عدة مواقع إخبارية وقنوات أنباء أخبارا عن احتمال إصابة الرئيس الإيراني بمرض كوفيد-19، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكالة فارس: احتمال إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني بكورونا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 6, 2020

الخبر انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الحقيقة كانت على غير المتداول، إذ كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، أن "روحاني ألغى اجتماعا كان مقررا عقده اليوم الثلاثاء، برؤساء السلطات الثلاث خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وليس بسبب إصابته".

عاجل | وسائل إعلام إيرانية رسمية ترجح إصابة الرئيس حسن روحاني بفيروس كورونا — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) October 6, 2020

كان من المقرر عقد اجتماع برؤساء السلطات الثلاث، الثلاثاء، برعاية رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف.

وأكدت الوكالة،

أن "روحاني ألغى الاجتماع خوفا من إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تواجد رئيس البرلمان قاليباف بين مصابين بكوفيد-19".

وأفادت الوكالة، بأن قاليباف زار مستشفى "الإمام الخميني" في طهران، بعد ظهر الاثنين، بما فيها جناح العناية المركزة لمرضى كوفيد-19 وتحدث إلى المرضى، وهو ما جعل روحاني يلغي الاجتماع خوفا من انتقال الفيروس إليه.

جلسه سران قوا که قرار بود فردا به میزبانی قالیباف برگزار شود از سوی روحانی لغو شد. گفته شده دلیل لغو این جلسه بازدید امروز قالیباف از بخش بیماران کرونایی بیمارستان امام خمینی و احتمال انتقال بیماری به روحانی بوده است. — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) October 5, 2020

كان هذا هو الاجتماع الثاني لرؤساء السلطات الثلاث، حيث عقد الاجتماع الأول بمقر رئاسة الجمهورية يوم الأحد 14 سبتمبر/أيلول المنصرم.