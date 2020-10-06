ترامب يحث الأمريكيين على "الخروج" وعدم الخوف من كورونا وبايدن يهاجمه

غادر ترامب مركز والتر ريد الطبي العسكري، حيث هبطت المروحية الرئاسية في البيت الأبيض قبل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، وقت غروب الشمس.

وتلقى ترامب العلاج على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا المستجد، حيث أُعلن عن إصابته في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي.

ترامب يدعو الأمريكيين للخروج وعدم الخوف

وفور وصوله إلى البيت الأبيض دعا ترامب الأمريكيين في رسالة مصورة إلى "الخروج" وعدم الخوف من فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن أطباءه قالوا، إنه "لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر، فقد ظهر ترامب متحديا بلا كمامة في مقطع مصور نشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض".

وقال الرئيس الأمريكي عن كورونا، "لا تدعوه يسيطر عليكم.. لا تخافوا منه".

وأضاف، "سنعود.. سنعود إلى العمل. سنكون في المقدمة.. لا تدعوه يسيطر على حياتكم.. اخرجوا وكونوا حذرين".

بايدن يهاجم ترامب بسبب الكمامة

بعد أقل من ساعتين على عودة ترامب إلى البيت الأبيض انتقده منافسه الديمقراطي جو بايدن مجددا لتقليله من خطورة الفيروس.

​وقال بايدن لشبكة (إن.بي.سي نيوز) من ميامي بفلوريدا، "آمل أن ينقل الرئيس، بعد أن اجتاز ما مر به- وأنا سعيد أنه يبدو على ما يرام- الدرس الصحيح للشعب الأمريكي: الكمامات مهمة".

وأضاف بايدن خلال خطاب سابق في إطار حملته الانتخابية بمنطقة ليتل هافانا في ميامي، "الآن وهو منشغل بنشر تغريدات في حملته الانتخابية.. أطلب منه أن يفعل الآتي: استمع للعلماء.. ادعم استخدام الكمامات".

وقال بايدن "يا رفاق.. إذا فزنا في فلوريدا.. فقد فزتم".

وجعل بايدن من طريقة تعامل ترامب مع الجائحة محورا أساسيا لحملته الانتخابية، وتمنى للرئيس الشفاء لكنه قال إن "إصابة ترامب بالمرض تؤكد مجددا على الحاجة لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد".