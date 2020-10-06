وزير الخارجية التركي يتوجه إلى أذربيجان لبحث الأوضاع في قره باغ

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سافر إلى أذربيجان، بهدف مناقشة الوضع في ناغورني قره باغ مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا بهذا الشأن قالت فيه: وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو غادر في زيارة عمل إلى أذربيجان في 6 أكتوبر/تشرين الأول".

وأضاف البيان: "سيقوم الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، باستقباله للتطرق إلى الأوضاع في ناغورني قره باغ، بالإضافة إلى المواضيع الإقليمية والدولية الأخرى، وسيكون برفقته وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم ناغورني قره باغ، فغرام بوغوسيان، أن رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.