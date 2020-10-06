خبير يكشف أسباب اندلاع الاحتجاجات في قيرغيزستان

قال رئيس النادي التحليلي الأوراسي نيكيتا ميندكوفيتش، إن أسباب الاحتجاجات في قيرغيزستان هي مزيج من العوامل الداخلية والخارجية.

العوامل الخارجية

وقال الخبير لـ"سبوتنيك": "بذل اللاعبون الخارجيون قصارى جهدهم من أجل هذا التطور في وضع، من المعروف أن الدبلوماسيين الأمريكيين التقوا بقادة المعارضة خلال فترة ما قبل الانتخابات، وحثوهم على الاتحاد وعدم الاستسلام".

وأضاف ميندكوفيتش هناك مزيج من العوامل الخارجية والداخلية. الولايات المتحدة مهتمة بإقالة الرئيس الحالي (سورونباي جينبيكوف) ، الذي يُعتبر، أولاً، مواليا لروسيا. ثانيا، رفض التوقيع على اتفاقية تعاون إنساني العام الماضي".

العوامل الداخلية

وتابع ميندكوفيتش نتيجة الانتخابات النيابية التي جرت يوم الأحد الماضي، وتصدر حزب "بيريمديك" (الوحدة) المركز الأول. حيث يتزعم هذا الحزب شقيق الرئيس الحالي للبلاد.

وجاء في المركز الثاني حزب "ميكينيم قيرغيزستان" (قيرغيزستان الحبيبة) بقيادة لريم ماترايموف، أحد أغنى أغنياء قيرغيزستان".

وختم ميندكوفيتش بالقول "استحوذ رجل الأعمال ماترايموف على ما يقرب من نصف وسائل الإعلام في البلاد. محللون سياسيون لا يستبعدون طموحاته الرئاسية".

وأسفرت الاشتباكات المندلعة بين القوات الأمنية والمتظاهرين عن إصابة 590 شخصا.

واستخدمت الشرطة في قرغيزستان الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على نتيجة الانتخابات البرلمانية، بعد أن حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الحكومة.

واحتشد أنصار عدة أحزاب فشلت في الفوز بأي مقاعد وفقا للنتائج الأولية في الميدان الواقع بوسط العاصمة منددين بالانتخابات بوصفها مزورة.

وتشير النتائج الأولية للتصويت، بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المائة من مراكز الاقتراع، إلى أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 في المئة من الأصوات و"ميكينيم قيرغيزستان" (قيرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المئة، و"قيرغيزستان" بنسبة 8.73 في المئة و"بوتون قيرغيزستان "(قيرغيزستان المتحدة) بنسبة 7.11 في المئة. ولم تجتز بقية الأحزاب حاجز الـ 7 في المائة.

وجرت الانتخابات البرلمانية في قرغيزستان، يوم الأحد، حيث استقبلت مراكز الاقتراع الناخبين في غضون 12 ساعة – من الساعة الثامنة صباحا (الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو) إلى الساعة الثامنة مساء (الساعة الخامسة عصرا بتوقيت موسكو). وقد تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد.