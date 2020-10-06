كوريا الشمالية تطلق حملة الـ"80 يوما"... ماذا تكشف مع بداية السنة الجديدة

عقدت كوريا الشمالية اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال بقيادة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، وأطلقت "حملة الـ80 يوما" التي تمتد حتى نهاية العام الجاري.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن الاجتماع التاسع عشر للمكتب السياسي للجنة المركزية السابعة لحزب العام عقد يوم أمس الاثنين، وناقش الاجتماع في البند الأول من بين جدول أعماله، قضية الترحيب بالمؤتمر الثامن الحزبي في العام المقبل من خلال تدشين "حملة الـ80 يوما" بمشاركة الحزب والشعب والبلد بأكمله بنشاط فيها، وفقا لوكالة يونهاب.

وأكد الاجتماع على أنه تبقى حوالي 80 يوما مع المؤتمر الثامن الحزبي، ويجب على البلاد بأكملها أن تشن حملة شاملة أخرى، حيث إن الوقت المتبقي يكون في المرحلة الأخيرة من تنفيذ الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية الوطنية وفقا للوكالة.

ومن المتوقع أن تكشف بيونغ يانغ عن خطة خمسية جديدة للتنمية الاقتصادية من خلال عقد المؤتمر الثامن الحزبي في يناير القادم.

وأفادت الوكالة بأنه في البند الثاني للاجتماع، تم منح لقب مشير الجيش الشعبي الكوري إلى نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال ري بيونغ-تشول ورئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري بارك جونغ-تشون.

وكانت كوريا الشمالية عقدت جلسة عامة للجنة المركزية لحزب العمال، لمناقشة واتخاذ قرار بشأن قضية ذات أهمية حاسمة في تطوير الثورة الكورية وزيادة كفاءة القتال للحزب.

وتضررت مناطق في كوريا الشمالية خلال الأسابيع الماضية، جراء الفيضانات، حيث تفقد الزعيم موقع إعادة الإعمار في بلدة كيمهوا الحدودية المركزية وتعرف بالتفصيل على الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع والنقل وشبكتي الكهرباء والاتصالات، واستمع إلى التقدم الذي تم إحرازه في جهود إعادة البناء.