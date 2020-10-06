وزير الدفاع الإيراني: بلغنا مرحلة متقدمة من الاكتفاء الذاتي

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن بلاده بلغت مرتبة عالية من الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس.

وحسب وكالة "إرنا"، ألقى الوزير كلمة في افتتاح مصنع كبير لإنتاج الأسلاك والكابلات العسكرية، وأكد فيها "أن المصنع يعد مرحلة متقدمة من الاكتفاء الذاتي".

وتابع "المصنع الجديد سيوفر احتياجات البلاد بمنتجات ذات جودة ممتازة في مجال الصناعات الدفاعية والبحرية والجوية وصناعة الصواريخ".

واعتبر أن تشغيل المصنع يأتي في إطار الجهود العاملة لمواجهة "الحظر الظالم الذي فرضه الاستكبار العالمي".

وأوضح حاتمي أن "منتجات هذا المصنع وفضلا عن استخداماتها العسكرية والدفاعية ستلبي احتياجات صناعة السيارات والبتروكيماويات والأجهزة المنزلية".

وأشار إلى أن "كلما صعدوا من ضغوطهم على شعبنا خاصة في المجال الدفاعي، فإن علينا أن نجد الوسائل اللازمة للحد من نتائج الحظر".