مستشار خامنئي: أرمينيا تحتل أراضي أذربيجانية ونوصي تركيا أن تسهم في تحريرها

قال علي أكبر ولايتي، مستشار الزعيم الإيراني الأعلى، إن "أرمينيا احتلت أجزاء من أراضي أذربيجان ويجب أن تنسحب من تلك المناطق"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "هذا الهدف لا يمكن تحقيقه عسكريا".

قال علي أكبر ولايتي، في مقابلة مع صحيفة "كيهان" مساء الاثنين: "أرمينيا احتلت أجزاء من الأراضي الأذربيجانية وعليها مغادرتها والعودة إلى الحدود الدولية. على أرمينيا إخلاء المناطق الأذربيجانية التي احتلتها لكن لا يمكن أن يتم ذلك بالطرق العسكرية".

وأشار ولايتي إلى أن "موقفنا من احتلال أرمينيا لأراضي أذربيجان كموقفنا من احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية".

وأوضح أن "أرمينيا تحتل، إلى جانب قره باغ، 7 مناطق أذربيجانية وعليها الانسحاب منها وفقا للقرارات الدولية"، وشدد مع ذلك على أنه "لا حل عسكريا للنزاع في قره باغ.. الحل يجب أن يمر عبر الطرق السياسية، لذا نحن نعارض أي إجراء عسكري من قبل أي من الطرفين".

واعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية أن "إسرائيل وتركيا تتدخلان في الحرب في قره باغ وتحرضان عليها"، وشدد على أنه لا يحق للجانب الإسرائيلي التواجد في منطقة قره باغ أو إبداء وجهة نظره في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا.

وتابع: "نوصي أصدقاءنا في تركيا أن يسهموا في تحرير المناطق الأذربيجانية المحتلة بدلا من صب البنزين على نيران النزاع. وندعو تركيا للمساعدة، إلى جانب دول المنطقة، على حماية المظلومين في أذربيجان وتحرير أراضيهم".

وشدد على أن "تركيا يجب عليها ألا تسمح بأن يكون سفك الدماء هو المقابل لتحرير المناطق المحتلة لأذربيجان"، كما رأى أنه "لا حق كذلك لفرنسا في التدخل في هذا النزاع".

كما أكد ولايتي أنه لا مصلحة لإيران في اندلاع حرب بين جارتيها أذربيجان وأرمينيا، مشيرا إلى أنه "ينبغي أن يعيش المسلمون والمسيحيون في كلا البلدين بأمن واستقرار كاملين".

ننوه أن هذه التصريحات تتعارض مع تقارير زعمت مرارا أن إيران تقف إلى جانب أرمينيا على حساب أذربيجان، لاعتبارات سياسية وتاريخية بعيدة.

وحذرت طهران من تعرض أراضيها لهجمات خلال النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بأراضي جمهورية ناغورني قره باغ، المعترف بها من جانب واحد، مشددة على احترام سيادة أذربيجان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، حول بعض الهجمات التي وقعت على أراضي جمهورية إيران الإسلامية خلال النزاعات الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا، "التحركات والاشتباكات عند مناطقنا الحدودية خطيرة ونقوم برصدها بشكل حساس للغاية".