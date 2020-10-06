فيديو يوضح معاناة ترامب في التقاط أنفاسه بعد الخروج من المستشفى

تداولت صحف، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا حديثا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدا فيه أنه يعاني من انقطاع في التنفس أثناء وقوفه أمام عدسات المصورين، لحظة عودته إلى البيت الأبيض، بعد خروجه من المستشفى الذي تعالج فيه من فيروس "كورونا" المستجد.

ويظهر ترامب في المقطع المصور من دون ارتدائه الكمامة الطبية، وهي ضمن الإجراءات الاحترازية من الفيروس التاجي.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن الرئيس الأمريكي قدم نصيحة غريبة لمتابعيه على موقع "تويتر" بشأن فيروس "كورونا" المستجد، الذي قتل أكثر من 200 ألف أمريكي: "لا تجعلوا الفيروس يسيطر عليكم، لا تخافوا منه، سوف تهزموه".

وأكد الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن الأخير بحالة صحية جيدة جدا، ولا يعاني من مشاكل في التنفس وقتها.

وخرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مركز والتر ريد الطبي العسكري بعد مكوثه 3 أيام بداخله للعلاج من فيروس "كورونا" المستجد، ولم يتم الإعلان رسميا بعد عن شفائه منه.

وعلى الرغم من أن أطباءه قالوا، إنه "لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر، فقد ظهر ترامب متحديا بلا كمامة في مقطع مصور نشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح الجمعة الماضية، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

وفي وقت سابق من الجمعة، أكد ترامب إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.