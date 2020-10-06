أمين عام الناتو: أتمنى إجراء مفاوضات لحل أزمة شرقي المتوسط وفقا للقانون الدولي

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إنه يتمنى حل الأزمة بين اليونان وتركيا في شرق المتوسط بناء على القانون الدولي.

أمستردام - سبوتنيك. وقال في مؤتمر صحفي من اليونان مع رئيس الوزراء، كرياكوس ميتسوتاكيس، "ناقشنا التوترات في البحر المتوسط والحوار البناء بين الطرفين"، مضيفا "أنشأنا خطا مباشرا بينهما [تركيا واليونان] لخفض الحوادث، وأنا أرحب بهذا".

وتابع أمين عام الناتو "أتمنى أن تكون هناك مفاوضات لحل الأزمة بناء على القانون الدولي".

وأضاف، "ناقشنا كذلك زيادة تسلح روسيا، وزيادة وجودها في المتوسط، وهذا له انعكاسات على أمننا، لذلك نحن علينا أن نناقشه".

وأعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، عن إنشاء آلية عسكرية لحل النزاعات شرقي البحر المتوسط بين تركيا واليونان بهدف خفض الصدامات في المنطقة.

وقال ستولتنبرغ: "تتضمن الآلية إنشاء خط اتصال مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو".

وقال ستولتنبرغ، في بيان: "عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الممثلين العسكريين لليونان وتركيا في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، تم التوصل اليوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى آلية عسكرية ثنائية لحل النزاع بين البلدين لخفض التوتر وتقليل الصدامات شرقي البحر المتوسط".

وأضاف أن "هذه الآلية تشمل إنشاء خط تواصل مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو".

ورحب ستولتنبرغ "بتوصل اليونان وتركيا إلى هذا الاتفاق لحل الصراع في منطقة البحر المتوسط".

وبلغ التوتر أوجه، في أواخر أغسطس/آب، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية، شهدت وقوع حادث تصادم بين سفينتين يونانية وتركية.

وكان من المرجح أن يتراجع منسوب التوتر بين أثينا وأنقرة مع إعلان البلدين، الثلاثاء الماضي، عزمهما على استئناف المفاوضات الثنائية قريبا، إلا أن تصريحات رئيس الحكومة اليوناني تشير إلى العكس.

وتحظى اليونان بدعم دول الاتحاد الأوروبي، الذي هدد بفرض عقوبات على تركيا في حال لم تلتزم بحدودها في منطقة شرق المتوسط.