برلماني إيراني: تطبیع العلاقات مع الدول العربیة هو عملیة إنعاش لإسرائیل

اعتبر عضو البرلمان الإيراني، أحمد آوايي، أن تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل "عملية إنعاش لإسرائيل".

قال عضو لجنة الأمن القومي، أحمد آوايي "لم يحدث شيء جديد في المنطقة لأن هذه العلاقات كانت موجودة في السابق وأصبحت الآن علنية".

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أوضح آوايي أن ترامب حاول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية ليظهر أنه فعل شيئا لإسرائيل.

وتابع النائب "تطبیع العلاقات بین الدول العربیة لن یقوي الکیان الصهیوني، مضیفا: ان هذا الاجراء قد یسبب الیأس في العالم الإسلامي، لکنني أعتقد أنه لن یحل مشاکل الکیان الصهیوني علی المدی الطویل".

وكانت إسرائيل قد وقعت اتفاقيات سلام مع كل من الإمارات والبحرين الشهر الماضي برعاية أمريكية.