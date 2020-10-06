إيران تؤكد ضرورة انسحاب أرمينيا من أراضي أذربيجان المحتلة

أكدت إيران مجددا، اليوم الثلاثاء، على وحدة الأراضي الأذربيجانية وضرورة انسحاب أرمينيا من أراضي أذربيجان المحتلة حسب قرارات الأمم المتحدة، وذلك على خلفية الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ الحدودية بينهما.

وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي اليوم:"أكدنا في السابق ونؤكد مجددا على وحدة الأراضي الأذربيجانية وضرورة الانسحاب من أراضي أذربيجان المحتلة حسب قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف ربيعي "نبحث مع أذربيجان وأرمينيا مقترحا لوقف النزاع الدائر في قره باغ"، لافتا إلى "نرفض تدخل أي طرف خارجي في النزاع الأرميني الأذربيجاني ونعتبر تدخل أي طرف ثالث غير بناء وسوف تكون عواقبه وخيمة".

وأكد ربيعي أن "الحل الوحيد للأزمة ليس عبر الطرق العسكرية وإنما السلمية وقلقون حيال حياة المدنيين في المناطق الحدودية ونتابع الأمر بدقة ونطالب بالصلح في المنطقة"، مشددا أن "إيران لا تقبل الاشتباك على أراضيها ولو كان بشكل غير مقصود وتمتلك علاقات جيدة للغاية مع أرمينيا وأذربيجان".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.