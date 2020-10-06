سماع دوي 8 انفجارات في ستيباناكيرت

دوت 8 انفجارات، اليوم الثلاثاء، في عاصمة جمهورية ناغورني قره باغ، ستيباناكيرت.

ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإنه من خلال الصوت، فقد سقطت القذائف في مكان ما بالقرب من عاصمة جمهورية ناغورني قره باغ، المتنازع عليها.

نشرت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، شريط فيديو عن الضربات على عاصمة جمهورية ناغورني قره باغ، ستيباناكيرت.

دوت انفجارات مرة أخرى في ضواحي ستيباناكيرت، صباح اليوم الاثنين.

ذكر البرلمان الأرميني، يوم السبت الماضي، أن عاصمة جمهورية ناغورني قره باغ، ستيباناكيرت، قد تركت بدون كهرباء بسبب قصف القوات المسلحة الأذربيجانية للمدينة.