وزير دفاع أذربيجان يأمر بالاستعداد لتنفيذ ضربات على "البنى التحتية للعدو" بأسلحة بقوة تدمير عالية

أمر وزير الدفاع الأذربيجاني، ذاكر حسنوف بالاستعداد لتنفيذ ضربات على "البنى التحتية للعدو" بأسلحة بقوة تدمير عالية.

ووفقا للخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأذربيجانية، فقد أمر "الوزير الجيش الأذربيجاني بالاستعداد لتنفيذ ضربات على "البنى التحتية للعدو" بأسلحة بقوة تدمير عالية موجودة ضمن ترسانة الجيش الأذربيجاني".

وجاء في بيان للخدمة في حال قامت أرمينا باستخدام صواريخ "اسكندر": "أمر حسنوف القوات باتخاذ الإجراءات الحيوية والضرورية في الأراضي المحررة، مشيرا إلى أنه في حال إذا استخدمت القوات المسلحة الأرمنية أنظمة صواريخ إسكندر، فسيتم اتخاذ إجراءات انتقامية".

يتبع...