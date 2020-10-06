أردوغان للمستشارة الألمانية: الاتحاد الأوروبي رضخ لابتزاز اليونان وقبرص

وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن أردوغان أبلغ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن "القرارات التي اتخذتها قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لا تكفي للتغلب على المشاكل في العلاقات بين أنقرة والاتحاد".

وتحدث أردوغان إلى ميركل عبر الفيديو وأبلغها أن "الاتحاد الأوروبي "رضخ لابتزاز" اليونان وقبرص اللتين يدور نزاع بحري بينهما وبين أنقرة في شرق البحر المتوسط"، حسب وكالة "رويترز".

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على أنقرة إذا تواصلت "الاستفزازات والضغوط" التركية شرقي البحر المتوسط.

وأضافت في مؤتمر صحفي "نريد علاقة إيجابية وبناءة مع تركيا وهذا سيكون أيضا في مصلحة أنقرة كثيرا"، بحسب رويترز.

وتابعت: "لكن (هذه العلاقة) لن تنجح إلا إذا توقفت الاستفزازات والضغوط. لذلك نتوقع أن تمتنع تركيا من الآن فصاعدا عن الإجراءات أحادية الجانب. وفي حالة تكرار مثل هذه الأفعال من قبل أنقرة فسوف يستخدم الاتحاد الأوروبي كل الوسائل والخيارات المتاحة له".

ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية، حول أحقية استغلال موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، مما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.

وتصاعد الخلاف، في 10 أغسطس/ آب، حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفنا حربية إلى مياه تتنازع السيادة عليها مع اليونان، حيث تدعي أنقرة أحقيتها في التنقيب بمناطق خارج حدودها البحرية.