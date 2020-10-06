مشاكل خطيرة وانتقام... كشف سبب تعمد نقل فيروس كورونا من قبل مصابين

وجهت تهمة نشر فيروس كورونا عن علم، يوم الاثنين، في محكمة بئر السبع لأول مرة في محكمة إسرائيلية، وعلق خبير روسي على سبب قيام بعض المصابين بتعمد نقل الفيروس في العالم.

وجه المدعون العامون الإسرائيليون اتهامات ضد مواطن يبلغ من العمر 24 عامًا من جنوب البلاد ذهب إلى حفلة في الغابة في 1 أكتوبر/تشرين الأول، مع العلم أنه مريض بفيروس كورونا.

ظهرت عليه الأعراض في 20 سبتمبر/أيلول، وأثبتت إصابته بفيروس كورونا في 25 سبتمبر.

ويمتلك المحققون مقاطع فيديو من الحفلة تظهر أن المشتبه به يتواصل مع مدعوين آخرين (نحو 20)، ومعظمهم دون أقنعة. والشاب رهن الاعتقال الآن.

وتشير محطة الإذاعة الإسرائيلية إلى أنه يواجه عقوبة قصوى بالسجن سبع سنوات لارتكابه انتهاكًا خبيثًا لقواعد العزل الذاتي.

وبتحليل الدوافع وفقًا لعالم النفس سيرغي لانغ، فإن السبب الرئيسي للعدوى المتعمدة هو الاستياء من العالم ومحاولة الانتقام من الجميع تمامًا.

حتى الرغبة في إصابة شخص آخر على وجه التحديد تتحدث عن مشاكل نفسية خطيرة.

ويقول: "العدوى المتعمدة لهذا المرض أو ذاك هي، في الواقع، شائعة. يحدث هذا مع أي مرض خطير نسبيًا. السبب الوحيد لفعل ذلك هو الشعور بالذنب والاستياء تجاه العالم من حولك. قد يكون هذا بسبب نقص الطلب في العمل والحياة الشخصية. ويعتقد الشخص أن هذه هي القشة الأخيرة، فلا يتم تقديره، وتتحول المشاكل، إلى جانب المرض، إلى استياء هائل ضد الناس والكراهية. في النهاية، يريد الشخص فقط الانتقام من الجميع".

وفي حديثه عن إمكانية تقديم المساعدة النفسية لمثل هؤلاء الأشخاص، تابع الخبير:

"حتى الرغبة في إصابة شخص ما عن عمد هي نتيجة مباشرة لمشاكل نفسية مهملة. في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة لمساعدة طبيب نفساني. لكن من المهم أن يرغب الشخص نفسه في تصحيح مثل هذه الحالة والتوجه إلى أخصائي. للأسف، ليس هذا هو الحال دائمًا: لهذا السبب نعرف مثل هذه الحالات المحزنة بأعداد كبيرة بما فيه الكفاية ".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich روسيا تقترح برنامجا خاصا بشأن النقل الجوي في ظل أزمة فيروس كورونا

كما أشار سيرغي لانغ، أصبح الاتجاه نحو العدوى المتعمدة بفيروس كورونا واضحًا في الربيع في عدد من البلدان حول العالم. ومع ذلك، فإن "كوفيد 19" ليس قائدًا بعد في هذه القائمة المحزنة.

"غالبًا ما يصابون بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي: بالنسبة للكثيرين، هذا في الواقع".

مضيفا أن الآن هناك اتجاه مقلق إلى حد ما لمحاولات إصابة الآخرين بفيروس كورونا. علاوة على ذلك ، ينتقل المرض عن طريق قطرات محمولة جواً، ومن السهل جدًا نشره.

وأوضح أن علماء النفس والمحللين النفسيين لم يتعاملوا بعد مع هذه الظاهرة.

هل هي جريمة؟

في عدد من البلدان، يجرّم الانتشار المتعمد للمرض. لذلك، في روسيا، تعد العدوى المتعمدة بالأمراض المنقولة جنسياً والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية جريمة مدرجة في القانون الجنائي.

ويقترح مجلس الدوما ربط العدوى المتعمدة بالأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا) بالنشاط الإرهابي. في روسيا، على مدى الأشهر الستة الماضية، تم بالفعل رفع العديد من القضايا الجنائية بشأن إصابة آخرين بفيروس كورونا بشكل متعمد. يتم أيضًا النص على معاقبة الانتشار المتعمد للمرض في العديد من البلدان الأخرى، على سبيل المثال، فرضت السلطات الصينية في فبراير عقوبة الإعدام للانتشار المتعمد لفيروس كورونا، ومنذ يناير، تم تسجيل الآلاف من السوابق المماثلة هنا.

وتم فرض عقوبة جنائية وغرامة مالية في إيران: في خضم الموجة الأولى من الوباء، قام عدد من المرضى بلعق القضبان ومقابض الأبواب لإصابة الآخرين. في معظم البلدان الأخرى في العالم هناك غرامة مالية لمثل هذه الأعمال.