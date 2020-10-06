مدير منظمة الصحة العالمية: لقاح كوفيد-19 قد يكون جاهزا نهاية العام

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، إن لقاحا ضد كوفيد-19 ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العام.

وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة: "سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل"، وفقا لـ "رويترز".

وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من كوفيد-19 بحلول نهاية 2021.

وبدأت جائحة "كوفيد 19"، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، في الصين. أشارت التقارير الأولية إلى أن تفشي المرض نشأ في سوق في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي.

حتى الآن، تم تسجيل أكثر من 35 مليون حالة إصابة بالمرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد، وأكثر من مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.