ترامب يعلن أن حالته الصحية ممتازة ويتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه في حالة صحية ممتازة، وأبدى تطلعه للمناظرة الرئاسية الثانية ضد منافسه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن يوم 15 من الشهر الجاري.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "أشعر أني بحالة رائعة".

FEELING GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

وتابع في تغريدة أخرى "أتطلع إلى المناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي. ستكون رائعة".

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

وكان ترامب قد غادر المستشفى العسكري، مساء أمس الاثنين، إلى البيت الأبيض، حيث سيواصل التعافي من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب "أشعر بأنني في حالة جيدة فعلا! لا تخافوا من كوفيد.. لا تدعوه يهيمن على حياتكم.. لقد طورنا في عهد إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا.. أشعر بحال أفضل مما كنت قبل 20 عاما".

وفي ظل العد التنازلي للمعركة الانتخابية أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن، يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عدم خسارة ما يبرع به وهو الظهور الانتخابي حتى ولو كان ملغما بالفيروسات القاتلة.

وفاجأ ترامب الجمهور بمغادرة مستشفى "والتر ريد"، الذي يعالج فيه من كورونا، الأحد، قبل أن يتبين لاحقا أنه خرج لمجرد تحية أنصاره الذين احتشدوا خارجها، ثم عاد للمقر الطبي.

وأغضب ظهور ترامب الفرق الطبية التي رأت فيه انتهاكا لتدابير الصحة العامة التي فرضتها إدارته والتي تلزم المصابين بالوباء العالمي، بعزل أنفسهم فيما لا يزالون يتلقون العلاج، حتى لا يشكلوا خطرا على المحيطين بهم.