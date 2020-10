روحاني يؤكد لرئيس أذربيجان قلق إيران من تدخل دول أخرى في نزاع "قره باغ"

طهران - سبوتنيك. وأكد روحاني بحسب تفاصيل المكالمة التي نشرها الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية أن "السلام والأمن في المنطقة وإنهاء الصراعات العسكرية أمران في غاية الأهمية"، مجددا "استعداد إيران للمساعدة في حل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا وفقًا للمعايير والقانون الدولي".

© Sputnik . The Ministry of Defence of Armenia