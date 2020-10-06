روحاني يؤكد لرئيس أذربيجان قلق إيران من تدخل دول أخرى في نزاع "قره باغ"

أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، قلق طهران بسبب تدخل دول أخرى في النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان على حدودها الشمالية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أمن الحدود الإيرانية في ظل الصراع العسكري، وذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

طهران - سبوتنيك. وأكد روحاني بحسب تفاصيل المكالمة التي نشرها الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية أن "السلام والأمن في المنطقة وإنهاء الصراعات العسكرية أمران في غاية الأهمية"، مجددا "استعداد إيران للمساعدة في حل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا وفقًا للمعايير والقانون الدولي".

وأكد روحاني أيضًا أن "طهران تشعر بالقلق إزاء تدخل الدول الأخرى في الصراع"، دون أن يحدد أي دول، مشددا على "ضرورة الحفاظ على أمن حدود إيران في نزاع قره باغ".

من جانبه شدد الرئيس الأذربيجاني على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي بلاده وحل نزاع ناغورني قره باغ، وقال: "نعتبر أمن إيران من أمن أذربيجان ولن نسمح لهذا الصراع بالتسبب في انعدام الأمن لدى دول الجوار. قلقون على أمن حدود إيران واحتمال تسلل الجماعات الإرهابية إلى المنطقة عبرها".

وبدوره، وجه وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، رسالة تحذير إلى كل من أذربيجان وأرمينيا على خلفية سقوط عدد من القذائف على الأراضي الإيرانية، خطأ، بسبب الصراع الدائر في قره باغ.

وشدد حاتمي في تصريحاته رفض بلاده سقوط أي قذائف على الأراضي الإيرانية عن طريق الخطأ وعدم الدقة في توجيه الإصابات جراء الاشتباكات التي تدور بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال حاتمي: "إن قذائف سقطت عن طريق الخطأ خلال هذه الاشتباكات على حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث تم توجيه التحذيرات اللازمة للبلدين في هذا الصدد".

ونوه الوزير الإيراني أن بلاده تعمل على رصد متابعة النزاع في المنطقة "بدقة"، مؤكدا "أن أرواح المواطنين وأمن أراضي البلاد أمر مهم وحيوي وليس من المقبول إطلاقا سقوط قذائف على أراضي البلاد بسبب عدم الدقة والاهتمام".

وبين حاتمي عزم بلاده على اتخاذ المزيد من "التمهيدات" في حال تكرار هذه الحوادث والحالات وعدم الالتزام بالدقة من قبل الدولتين (أذربيجان وأرمينيا).

وكان موقع "آفيا برو"، قد أفاد بوقوع خطأ من قبل الجنود الأذربيجانيين، خلال قصف مدفعي على أراضي ناغورني قره باغ، تسبب بسقوط قذائف على أراضي إيران، في إحدى البلدات.

وقال الموقع أنه على الرغم من تدمير مبنيين على الأقل، إلا أنه لم يتم إصابة أي شخص.

وعرض الموقع فيديو قال إنه لمكان سقوط القذيفة، يبدو أنها قذيفة هاون، التي دمرت أحد المباني الواقعة على أراضي بلدة إيرانية.

وفقا للموقع، فقد طالبت إيران بتفسير فوري، ووعدت بالرد الفوري في حالة القصف المتكرر لأراضيها، وضع جنود الحرس الثوري الإيراني حوالي 20 قطعة من المدفعية على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الأذربيجانية، وثلاثين دبابة.