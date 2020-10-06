المفوضية الأوروبية: محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى

قالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة التركية تقوض اقتصادها وتقلص الديمقراطية وتدمر المحاكم المستقلة، مما يجعل محاولة أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من أي وقت مضى.