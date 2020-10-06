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    الدكتور شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمركز الطبي ولتر ريد في ماريلند، الولايات المتحدة 2 أكتوبر 2020

    طبيب ترامب: حالة الرئيس الصحية تتحسن بشكل مبهر للغاية

    © AP Photo / Susan Walsh
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    كشف شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد يوم من عودته إلى البيت الأبيض، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله المستشفى.

    وقال كونلي في بيانه، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حالة جيدة للغاية، ولم تظهر عليه أي أعراض لـ"كوفيد-19"، وذلك بعد يوم من عودته إلى البيت الأبيض من المستشفى.

    المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب و جو بايدن، 29 سبتمبر 2020
    © REUTERS / Brian Snyder
    ترامب يعلن أن حالته الصحية ممتازة ويتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر
    وأضاف أن "فريقا من الأطباء التقى بالرئيس صباح اليوم الثلاثاء"، وفقا لما أوردته "رويترز".

    وأوضح: "لقد كانت الليلة الأولى مريحة في المنزل، واليوم لم تظهر عليه أية أعراض".

    وتابع: "ظلت العلامات الحيوية والفحص البدني مستقرة، مع مستوى تشبع بالأكسجين المتنقل 95-97%".
    وأتم، قائلا: "بشكل عام، حالة الرئيس الصحية تتحسن بشكل مبهر للغاية".

    وفي وقت سابق اليوم، كتب ترامب على حسابه بـ"تويتر"، أنه في حالة صحية ممتازة، وأبدى تطلعه للمناظرة الرئاسية الثانية ضد منافسه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن يوم 15 من الشهر الجاري.

    وكان ترامب قد غادر المستشفى العسكري، مساء أمس الاثنين، إلى البيت الأبيض، حيث سيواصل التعافي من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, ترامب
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