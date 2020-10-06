أنقرة: تقرير المفوضية الأوروبية "منحاز" وتركيا تؤكد التزامها بالانضمام للاتحاد

وصفت تركيا، اليوم الثلاثاء، تقريرا للمفوضية الأوروبية بأنه "منحاز وغير بناء"، قائلة إن أنقرة ترفض الانتقادات الموجهة إلى اقتصادها وديمقراطيتها ومحاكمها.

وذكرت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تركيا شددت على أنها لا تزال ملتزمة بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وفي وقت سابق، اتهمت المفوضية الأوروبية حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بتقويض اقتصاد تركيا وانتقاص مساحة الديمقراطية وتدمير استقلال المحاكم، وقالت إن هذه الأفعال جعلت أنقرة أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أجزاء من التقرير بشأن التوترات في شرق المتوسط لطخ سمعة موضوعية المفوضية، مضيفة أن أنقرة تتصرف وفق المعايير الديمقراطية والقوانين الدولية.

وقالت الوزارة: "نتمنى بصدق ألا ينظر الاتحاد الأوروبي إلى دولة تركيا المرشحة لعضويته عبر المصالح المحدودة والأنانية لبعض الدوائر، بل عبر المصالح الأكبر والمشتركة لقارتنا ورؤيتنا المشتركة".