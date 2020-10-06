الاتحاد الأوروبي يجتمع بشأن نافالني منتصف أكتوبر

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد سوف يناقش أزمة محاولة قتل المدون الروسي أليكسي نافالني، خلال الاجتماع المقبل، وذلك للتوصل إلى ما يمكن فعله على المستوى الأوروبي.

بروكسل - سبوتنيك. وقال ميشال خلال مؤتمر صحفي مشترك ببروكسل برفقة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي:

"ندين هذه المحاولة لاغتياله وسنناقش هذه القضية في اجتمعنا القادم لتحديد ما يحب فعله على المستوى الأوروبي"، وجاء ذلك ردا على سؤال حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول نافالني والذي أكد العثور على مواد سامة في دم المعارض الروسي.

ومن المقرر أن تجرى القمة الأوروبية المقبلة التي أشار إليها مارشال في 15 و16 من الشهر الجاري.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني إنه بحاجة إلى المزيد من التفاصيل حول الأمر من ألمانيا، حيث تلقى نافالني العلاج، مؤكدا أن أوكرانيا "ستكون بجانب العقوبات الدولية".

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت سابق اليوم، أن خبراءها أكدوا العثور على مواد سامة في عينات دم وبول المعارض الروسي نافالني.