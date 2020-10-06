إصابة مستشار مقرب من ترامب بفيروس كورونا

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن ستيفن ميلر، مستشار الرئيس ترامب أصيب بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وقال مراسل شبكة "إن بي سي" على حسابه بموقع تويتر، إن "مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر أصيب بفيروس كورونا بعد ثبات إيجابية عينة اختباره".

وتلك هي أحدث حالة إصابة بفيروس كورونا تم الإبلاغ عنها بين الدائرة المقربة من الرئيس دونالد ترامب، منذ إعلان الرئيس الجمهوري إصابته بالفيروس يوم الجمعة الماضي.

وأخبر ميلر وكالة رويترز، أنه

"يعزل نفسه منذ 5 أيام ويعمل عن بعد، وأن نتائج فحوصه جاءت إيجابية اليوم الثلاثاء".

ويعرف عن ميلر سفره الدائم برفقة الرئيس دونالد ترامب، وهو واحد من ضمن 18 شخصا، من ضمنهم ترامب، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي، وفقا لشبكة "إن بي سي".

كانت كاتي ميلر زوجة مستشار ترامب والمتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بنس، أصيبت بالفيروس في مايو/أيار الماضي.

وعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، إلى البيت الأبيض بعد 4 أيام قضاها في مستشفى والتر والتر ريد الطبي العسكري، وقال شون كونلي طبيب الرئيس في بيان اليوم الثلاثاء، إن "ترامب يتحسن بشكل طيب جدا، ولم تظهر عليه أعراض كوفيد-19".

JUST IN: Trump adviser Stephen Miller has tested positive for Covid-19, a senior admin. official says - @HallieJackson — NBC News (@NBCNews) October 6, 2020

وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض، أن ترامب "قضى أول ليلة مريحة في المنزل واليوم، لم تظهر عليه أعراض.. ما زالت المؤشرات الحيوية والفحص البدني مستقرة.. بصفة عامة يواصل التحسن بشكل طيب للغاية".