المكسيك تستعين بالجيش استعدادا لوصول إعصار من الفئة الرابعة

أمر الرئيس ​المكسيك​ي، أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، بنشر 5000 ​عسكري​ جنوب شرقي البلاد استعدادا لوصول الإعصار دلتا الشديد الخطورة .

ونقلت وكالة "أوروبا نيوز" قرار الرئيس المكسيكي القاضي بوضع العسكريين في حالة تأهب قصوى لمواجهة الإعصار القادم.

ووضعت السلطات الطرف الشمالي لشبه جزيرة يوكاتان وجزيرة كوزوميل بأسرها في حالة تأهب قصوى بسبب الدمار المتوقّع أن يُلحقه الإعصار بهاتين المنطقتين.

وحذر المركز المناخي من أن دلتا أصبح "إعصاراً من الفئة الرابعة وسيكون خطراً للغاية عندما يضرب الأربعاء شبه جزيرة يوكاتان" في أقصى جنوب شرق المكسيك المطل على المحيط الأطلسي.

وفي أحدث نشرة جوية، قال المركز الأميركي للأعاصير، ومقرّه في ميامي ب​ولاية فلوريدا،​ إنّ قوة الإعصار دلتا لم تنفك تتعاظم يوم الثلاثاء بحيث أصبح إعصاراً من الفئة الرابعة على سلم من خمس درجات تصاعدية ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 230 كلم/ساعة.