روحاني: غير مقبول إرسال إرهابيين من سوريا إلى الحدود الإيرانية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض بلاده أي نوع من نقل الإرهابيين من سوريا الى الحدود الإيرانية - الأذربيجانية، وذلك بعد توالي أنباء عن نقل تركيا الجماعات الإرهابية من سوريا إلى أذربيجان.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني في اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء: "إيران لن تسمح للجماعات الإرهابية بالاقتراب من حدودها، ونقل عدد من الإرهابيين من سوريا ومناطق أخرى إلى قرب الحدود الإيرانية أمر مرفوض بالمطلق بالنسبة لطهران".

وأضاف "إصابة الأراضي الإيرانية بقذائف حتى لو عن طريق الخطأ أمر غير مقبول"، محذرا الجميع من تحوّل حرب قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا إلى حرب إقليميّة تدخل فيها دول آخرى".

هذا وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما.