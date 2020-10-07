بوتين: موسكو تعرب عن قلقها بشأن الاضطراب السياسي في قيرغيزستان وتأمل في عودة سريعة للاستقرار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ما حدث في قيرغيزستان بعد الانتخابات يثير القلق، معربا عن أمله بحل النزاع سلميا.

ففي مقابلة على الهواء من قناة" روسيا 24 " التلفزيونية، قال بوتين: "الانتخابات البرلمانية جرت مؤخرا، وبالمناسبة، تم الاعتراف بها على أنها ديمقراطية ليس فقط من قبل المراقبين الدوليي ، ولكن أيضا من قبل ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وما حدث بعد ذلك بالطبع لا يسعه إلا أن يقلقنا. نأمل أن يكون الحل سلميا، ونأمل أن تعود العملية السياسية الديمقراطية الطبيعية، وأكرر أن هذا يجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن".

وتابع "نحن على اتصال مع جميع أطراف هذه الأزمة، وأتمنى أنه بعد عودة الوضع السياسي الداخلي إلى طبيعته، سنواصل تنفيذ جميع خططنا مع قيرغيزستان، مع الأخذ في الاعتبار أن قيرغيزستان عضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ولدينا كم كبير من العمل المشترك".