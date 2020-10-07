نتنياهو يعلن توقيع اتفاقية مع شركة "شيفرون" لاستخراج الغاز من البحر المتوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه تم التوقيع مع شركة "شيفرون" العالمية للطاقة من أجل المساعدة في استخراج الغاز من البحر المتوسط، مضيفا أن ذلك سيدر مئات مليارات الشواكل على الموازنة الإسرائيلية.

القدس - سبوتنيك . وأضاف نتنياهو، في فيديو مسجل، "لقد حققنا اليوم ثورة عظيمة في تزويد دولة إسرائيل بالطاقة، حيث أن شركة (شيفرون) ثاني أكبر شركة طاقة في العالم دخلت إلى السوق الإسرائيلية لمساعدتنا في استخراج الغاز من الماء".

وتابع نتنياهو "تذكرون جيدا أن وزير الطاقة يوفال شطاينتس وأنا اضطررنا لمواجهة كل الشعبويين الذي قالوا لنا أن نبقي الغاز تحت قاع البحر، لكننا أصرينا على أن هذا الغاز يجب استخراجه لأنه سيدر مليارات وربما عشرات أو مئات المليارات من الشواكل لكم أنتم مواطنو إسرائيل. من أجل صحتكم ورفاهيتكم وللاقتصاد ولتعزيز كل مجال، سنواصل القيام بكل ما هو صحيح".

وكانت شركة شيفرون استحوذت، في يوليو من العام الجاري، على شركة إنتاج النفط "نوبل إنرغي"، التي كانت مسؤولة مع شركة ديليك الإسرائيلية عن العثور على جميع احتياطات الغاز قبالة سواحل إسرائيل.