منح جائزة نوبل للكيمياء لعلماء قاموا بدراسة تطوير طرق تحرير الجينات

منحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020، بالمناصفة بين العالمة الفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جنيفر داودنا، وذلك بعد قيامهما بدراسة تطوير طرق تحرير الجينات.

وجاء هذا الإعلان بعد قرار الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم التي قالت إن "إسهامات العالمتين مكنت الباحثين من تغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية".

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

وأضافت اللجنة قائلة إن "للتكنولوجيا التي طورتاها تأثير ثوري على علوم الحياة، وتساهم في التوصل لعلاجات جديدة للسرطان، وربما تجعل حلم علاج الأمراض الوراثية حقيقة".

ومنحت جائزة نوبل في الطب لهذا العام، أمس الاثنين، بشكل مشترك لثلاثة علماء من أمريكا وبريطانيا، وهم هارفي جي ألتر، ومايكل هوتون، وتشارلز إم رايس، لاكتشاف فيروس التهاب الكبد "سي" والذي أدى إلى تطوير الاختبارات والعلاجات التي أنقذت أرواح الملايين.